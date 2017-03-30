政院通過教職年改 基金延後至138年破產
行政院今天通過教職年改方案，將逐步取消18%優存利率、延長投保薪資採計期間、調降所得替代率等，預計至少影響13萬餘人，但可延長基金壽命，破產年限由民國119年延後到138年。
行政院上午舉行院會，通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「勞工保險條例部分條文修正草案」，並送請立法院審議，正式啟動年金改革修法程序。
行政院舉行院會後記者會，其中教職人員年改草案厚達600多頁，由教育部次長林騰蛟說明教職人員的年金改革重點。
林騰蛟表示，教職人員的18%優惠存款利率部分，設有最低保障的樓地板金額，若退休後每月收入低於新台幣3萬2160元者，將不調整18%；超過樓地板金額者，若是領月退金，將分6年將優存利率調降至0%，預計影響12萬2301人；領一次退者，6年逐步調降至6%，將有1萬854人受影響。
林騰蛟說，教職年改延長投保薪資採計期間，現行制度為採計最後在職本薪額，將漸進延長至採計退休前15年平均薪額。
退休金請領年齡也將延後，由現行75制（年資加年齡共75年），延長至年滿60歲後才可請領；並從新制實施起第11年開始，每年提高1歲，最後提高至65歲起才可請領。
另將分15年逐步調降所得替代率，35年資者由75%至60%；30年資者由67.5%至52.5%；25年資者由60%至45%。同樣設有最低保障金額3萬2160元。
教職人員也將新增年金年資可攜帶制度，保障轉職者也可請領年金；遺屬年金部分，遺族可領月退休金的1/2，請領年齡為65歲起，婚姻關係需存續15年以上。
林騰蛟表示，原本教職人員的基金餘額將於119年用罄，年改方案實施後，將延後至138年。未來將每5年或10年定期檢討制度。1060330
(中央社)
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