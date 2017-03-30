亞航CEO足感心 清潔機艙自己來

這樣的老闆足感心！亞洲航空最近在從吉隆坡飛往蘭卡威的航班上，竟多了1名特別的機組員，原來是亞航執行長親力親為，拿著吸塵器努力清潔機艙，讓網友猛按讚。

亞航通訊部門主管雷卡爾（Aziz Laikar）在推特上貼出這段亞航執行長費南德斯（Tony Fernandes）落實走動式管理影片。

在這段23秒的影片中，看到頭戴亞航帽子、身著西裝外套配牛仔褲的費南德斯，賣力的在機艙內進行清潔工作。

雷卡爾在推特上說，從吉隆坡飛往蘭卡威的AK6306航班上多了1名機組人員，清潔工作做的很好。1060330

(中央社)