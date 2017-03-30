就職周年 洪秀柱籲努力迎接2018勝利

中國國民黨主席洪秀柱就職1周年，她今天特別錄製影片，從國民黨組織精簡、黨內選舉，談到民進黨抹黑，呼籲大家共同蓄積力量、共同奮鬥，為迎接2018年勝利一起努力。

洪秀柱在臉書上傳就職1周年影片表示，這1年來，也許曾舉步維艱、寸步難行，也許必須縮衣節食，甚至連黨主席都必須四處募款、舉債度日，不再理所當然地享有過去的光環，不再擁有過去豐厚的資源，但她深信，大家潛藏在內心的那股黨魂依然存在，過往所追尋、實踐的黨德，不曾消散。

她說，許多年輕人因為認同國民黨信念，憑著一腔熱血的投入與付出，大家同心齊力，從彰化田尾到花蓮市長補選，大大小小十數場勝利的戰役，就是這樣贏回來的。

不過，洪秀柱說，千萬不能忘記，不公正的對手正虎視眈眈，企圖透過各種手段打擊、分化，同時也正在透過各種扭曲手段，竄改歷史、要否定過往國民黨犧牲奉獻換來的功績。

洪秀柱表示，過去他們還不敢如此明目張膽，但如今，各種謠言充斥，連不存在的事件都能造謠抹黑，硬往國民黨身上扣帽子。

因此，洪秀柱說，這段時間以來，不僅僅要對抗對手的抹黑與扭曲，更要重視自己的歷史與傳承。許多真相已隨著過去的忽視而消逝，國民黨的招牌也隨之黯淡；年輕人天生對於公平與正義的追求，轉為對國民黨的唾棄，甚至在有心人的操弄下，轉為對中華民國的憎惡，若不能還原歷史真相、在捍衛歷史真相的路上努力，將永遠揹著莫須有的罪名，甚至國家滅亡的惡果。

她呼籲，大家勇敢出來和國民黨一起，駁斥、導正民進黨對歷史上的抹黑。

洪秀柱說，自去年8月以來，民進黨不斷以政治力脅迫，清算鬥爭國民黨，以致國民黨幾近無米可炊，黨務工作難以運作，在此情況之下，必須快速地進行組織精簡與改造的工作。她會繼續效法孫中山先生四處奔走革命的精神，持續宣揚國民黨理念，持續募款。

談到即將舉辦的黨內選舉，洪秀柱說，在國民黨這樣艱困的時刻，還能有這麼多的同志願意承擔，願意參與這次的選舉，相信只要所有參與者都能進行君子之爭，樹立民主典範，這是值得高興和欣慰的事。1060330

(中央社)