清明假期 華信增開104架次離島加班機

今年清明假期長達四天，民眾返鄉及出外旅遊非常熱絡，華信航空為協助離島空中交通疏運，特別調整飛機運能，從明〈31〉日至4月5日期間，增開台北-金門40架次、台中-金門8架次；另外，增開台北-馬公26架次(其中12架次係擴大機型調派波音737-800執行)、台中-馬公10架次、高雄-馬公20架次。

今年清明節連續假期，華信航空總計金門航線增開48架次、馬公航線增開56架次加班機，總共增加座位數為11464，協助離島居民順利搭機返鄉掃墓及返回工作崗位。

為了迎接澎湖花火節旺季的到來，華信航空自四月份起台北-馬公每天增為10架次、台中-馬公增為6架次、高雄-馬公增為4架次，華信航空馬公航線四月份將飛航654架次，比去年同時期增加432架次、增加44,928個機位數。華信航空馬公班次四月後更加密集，以彌補復興航空停飛後造成機位的減少，以利離島居民及旅客搭機需求，提供更舒適便捷的飛航服務。

華信航空日前推出『 4/18花火節前—華信假期澎湖福朋喜來登3日 4,499元起》 特專專案，造成大家熱烈迴響。華信假期本次特別結合澎湖六家別具特色的旅店共同推出「特色旅宿節」( 六家旅店：福朋喜來登、和田大飯店、元泰大飯店、海洋渡假村、賽納美C’est la vie、西衛海民宿村 )，推出華信假期--特色旅宿節4天3夜特惠專案，機票加住宿從2,999元至6,490元各種不同玩法，讓旅客不用出國，到澎湖也能享受到國外的海洋渡假氣氛。

(工商)