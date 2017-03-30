國道警追捕贓車 2女嫌逃平面道路自撞就逮

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36歲莊女、51歲林婦乘駕懸掛失竊車牌的黑色自小客車，遭國道員警自高速公路追至平面道路。（王文吉翻攝）

小客車乘客51歲林婦受困車內，消防隊員獲報持破壞器材將林婦救出。（王文吉翻攝）

國道泰安分隊員警上午於國道4號豐后段追捕懸掛失竊車牌的黑色自小客車，自高架追至平面道路，自小客車鑽進豐原區三豐路2段巷弄內，不慎自撞護欄，並波及國道分隊偵防車，造成小客車莊姓女駕駛及林姓女乘客受困車內，警方則僅車損，員警未受傷。

消防局接獲報案，派員到場救護，並持破壞器材將兩名受困女性救出，送豐原醫院急救。院方表示，36歲莊女、51歲林婦到院時意識清楚，身體、四肢有多處擦挫傷，並有腦震盪震盪現象，經包紮治療後，目前留院觀察。

(中時)