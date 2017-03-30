司改國是會議決定：妨害名譽除罪化
司改國是會議第5組第3次會議今日作出重大決議，以妨害名譽罪可能干擾新聞與言論自由，亦有浪費司法資源之虞，建議妨害名譽犯罪予以除罪化，以民事訴訟處理妨害名譽行為可能造成的損害。另外，委員會也建議針對特殊財產犯罪(假性財產犯罪)的刑事訴訟採友償制度，免因濫訴使檢察機關成為討債幫手。
委員認為，基於言論自由與新聞自由的保障，避免以刑逼民、濫用國家訴訟資源，且經統計2014至2016年間共偵查28073件妨害名譽案件，僅5745件起訴，且近3年所有妨害名譽判決，幾乎無人受自由刑的處分，建議妨害名譽除罪化，至於著作權刑罰，由於事涉我國對外貿協定與談判，不適合除罪。
反貪腐政策部分，委員會決議整併貪汙治罪條例瀆職罪的構成要件與刑度，給予檢察官緩起訴等裁量權，盡速推動揭弊者保護法、公益通報者保護法之立法，增訂私部門反貪與商業賄賂刑罰，訂定財團法人法強化監督與治理。
針對追討犯罪所得議題，委會員認為，假扣押制度應平衡債權人利益與債務人財產權保障，但目前最高法院假扣押裁判見解不一，釋明舉證門檻不明，請司法院與最高院儘速統一見解，另請最高院盡速修訂民事訴訟法，檢討假扣押與集體訴訟權債務關係的法令，讓證券犯罪、食安犯罪、公安犯罪等集體訴訟順利進行。
委員會也指出，應落實沒收專章，要求政府優先補充檢察機關員額，建立專人專責機制，加強犯罪所得追緝與沒收。
(中時)
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