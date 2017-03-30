台灣人出國愛去哪？　第一名是大阪

位於大阪的日本環球影城。（陳志東攝）

台灣人出國喜歡去哪玩？TripAdvisor今天公佈2016年度統計結果顯示，日本大阪是最多台灣旅客搜尋的海外旅遊目的地，第二名是香港，其次是日本京都、泰國曼谷和韓國首爾。

TripAdvisor也公布這些旅遊地點可經由TripAdvisor預訂的酒店的平均每晚房價，其中最高是京都每晚約美金276元，其次是香港211元、大阪194元、首爾143元，以及曼谷111元，消費水平與一般人印象相符。

另外TripAdvisor上週也公布全球最佳目的地，第一名是峇里島。其次是倫敦、巴黎、羅馬、紐約分列2-5名，6-10名則是希臘克里特島、西班牙巴塞隆納、柬埔寨暹粒（吳哥窟）、捷克布拉格與泰國普吉島。

(中時)