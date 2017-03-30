海象不佳 台金清明包船延至4/1開航

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金門縣政府今天表示，中央氣象局預報明天海象不佳，陣風達10級，原訂明天從台中出發的縣府清明包船，延後到4月1日晚上11時開航。

因應旅台鄉親清明假期返鄉需求，金門縣政府循例辦理包船往返台中-金門一航次。

原訂開航時間是明天晚上11時由台中港啟航，載運鄉親返鄉，但中央氣象局預期海象惡劣因素，考量鄉親搭乘舒適度及船舶航行安全，決定延到4月1日晚上11時開航。

根據中央氣象局發佈的「三天氣象預報」顯示，台灣海峽北部海域3月31日陣風達10級，海象不佳。縣府表示，考量航行安全與乘客舒適性等因素，經船運業者建議，清明包船將延後在4月1日晚間11時啟航，不便之處，請搭乘鄉親體諒。

縣府已責由船商通知每位旅客船舶啟航時間延後，以及各縣市接駁車更新發車訊息，請訂位搭船鄉親特別注意。若有任何疑問，可電洽服務專線：07-215-5128。1060330

(中央社)