兄弟酒後爭執 弟持刀猛刺哥哥胸腹

弟持刀刺兄，凶刀上還沾滿鮮血。(林和生翻攝)

屏東一對陳姓兄弟昨日下午在住家廚房飲酒，49歲哥哥將酒飲盡後要求弟弟去買酒，2人為了酒錢起了口角，47歲弟弟竟憤而拿菜刀朝哥哥胸部及腹部猛刺，陳兄因失血過多送醫，目前仍在加護病房觀察，警方依殺人未遂罪嫌將陳弟移送。

警方指出，昨天下午4時多接獲屏市一處民宅有人受傷，警方趕赴現場瞭解，發現陳兄全身滿是鮮血，弟弟則呆坐一旁，並且坦承是自己動手行凶；經調查發現，當時哥哥在家喝酒，弟弟則是在一旁陪伴聊天，事後行動不便哥哥酒喝完了，要求弟弟去買，2人才起爭執，陳弟聲稱是哥哥先拿拐杖打人，他才拿刀反抗。

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(中時)