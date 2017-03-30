喪事罐頭塔也偷！網友痛批：太可惡

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37歲陳姓男子偷竊罐頭塔，監視器錄下犯案過程。（葉書宏翻攝）

這種東西也偷！網友痛批：太可惡

37歲陳姓男子29日凌晨2許，行經新北市中和區某民宅，發現該戶民宅正在辦喪事，門口外堆放不少罐頭塔，他趁機將罐頭塔偷走，家屬發現後氣憤將偷竊過程上傳到臉書社團，網友們痛批「怎麼連這種東西都偷！太可惡了！」警循線逮捕陳嫌歸案，訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，陳嫌無業，生活費都靠家中支付，1年前曾在附近偷竊遭逮。陳嫌29日凌晨2許，穿著藍色上衣，卡其色長褲，偷竊罐頭塔後隨意丟棄。

陳母得知後陪同陳嫌前往道歉，賠償1千元，獲得喪家原諒，但警方訊後仍依竊盜罪法辦。

(中時)