探索循環經濟 綠博規畫「一食之選」場館
4月1日宜蘭綠色博覽會開幕，位於冬山火車站站體下的場館「一食之選」，將在同日正式對外開放，場館採免費入場，「一食之選」的承辦單位是宜蘭縣環保局，今天（30日）環保局長周錫福表示，希望透過場館讓孩子能夠了解循環經濟的內涵。
配合綠博的舉行，冬山火車站站體下有綠色聚落區，而「一食之選」場館就座落在綠色聚落區內；展示主軸為一天內餐具的選用，並對照展示，凸顯兩種選擇的不同，是透過淺顯易懂的情境方式，引導民眾思考什麼是對環境更友善、更永續的選擇。
場館特色是正中央規畫的再生裝置互動展示區，是由好日文化有限公司、慈心高中再生藝術團隊共同設計製作，他們利用風災過後的漂流木，以及廢輪胎等廢棄物，打造蹺蹺板、搖搖馬、垃圾車、木塊組合區等互動裝置。
環保局長周錫福表示，「一食之選」場館訴求的對象是幼兒，透過日常生活的情境模擬，了解循環經濟的內涵，讓人思考、改變生活習慣；場館以漂流木、廢輪胎等打造繞富童趣的設施，希望透過巧思讓孩子了解環境永續意義與價值。
(中時)
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