拒盤查逃逸 開贓車女子不慎撞安全島受傷

我要評比

贓車車牌顯得黑黑髒髒的。（翻攝照片）

今天上午10時許，36歲莊姓女子駕駛一部黑色贓車，行經在國道1號南下162K時，遭國道巡邏車發覺車牌黑黑有異樣欲盤查，不料，該部贓車拒停反逃逸，警察追至國道4號下交流道處，贓車疑加速不慎撞上安全島，莊女及副駕駛座51歲林女受傷，後座2名男子則逃之夭夭，警方於車內查獲不明粉末，是否為毒品正在釐清中。

(中時)