打造觀光亮點 冬山老街3D彩繪

冬山鄉長謝燦輝表示，如3D彩繪成效佳，將考慮擴大彩繪牆面的範圍。（李忠一攝）

3D彩繪的牆面預計半個月後即可全部完工。（李忠一攝）

冬山鄉公所斥資百萬元，選擇3處巷弄的9面牆，繪製農村、在地意象的3D彩繪，今天（30日）鄉公所了解彩繪進度後，考慮增設燈光，讓夜晚的老街有不一樣的感覺，如成效佳，不排除再增加經費擴大彩繪範圍。

冬山鄉3D彩繪的地點在冬山路102巷、南興路54巷、展南2巷等3處巷弄，選擇3D彩繪的9面牆，多半是屬於原本較為髒亂，又接近巷口的牆面，經地主同意後由3組藝術家彩繪。

鄉長謝燦輝認為，3D彩繪效果甚佳，牆面看起來相當逼真，也能讓老街增加人潮，公所考慮增加燈光，讓夜晚造訪的遊客，也能一睹3D彩繪之美，盼各地鄉親前來冬山，感受不一樣的巷弄美學。

(中時)