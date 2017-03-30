中市超黨派建議：議會遷至霧峰

我要評比

台中市議會超黨派議員建議，市議會遷移至霧峰省諮議會，府會園道議會辦公大樓，釋出由市府局處運用辦公。（盧金足攝）

台中市議會超黨派建言，府會園道議會辦公大樓，讓由市政府局處運用辦公。（盧金足攝）

國民黨質疑台中市府大手筆在7期承租辦公廳舍，市議會超黨派辦公室今天（30日）發表公開聲明表示，建議市議會遷移至霧峰省諮議會，府會園道議會辦公大樓，釋出由市府局處運用辦公，或是警察局潭子區新建辦公區暫緩遷入，先作為交通等三局處臨時辦公處所。

市議會超黨派陳成添、吳顯森、洪金福、段緯宇、朱元宏及陳清龍等6名市議員今天在市議會發表聲明，針對里鄰重新畫分案應予暫緩，對於無爭議部分，可經大會討論同意方案後，先行實施。

無黨派表示，反對交通、都發和環保三局在7期租賃辦公廳舍，建議市議會遷移至霧峰省諮議會，府會園道議會辦公大樓，讓由市政府局處運用辦公，或由市府秘書處另擇適合閒置辦公樓舍，讓交通等三局遷入辦公。

陳成添等議員也強調，對於社會局取消65歲以上老人健保補助，超黨派爭取要求恢復。

市府表示，目前新市政大樓及議會的選址，均於前市府執政時期設計興建，但空間無法容納全府機關，為彌補缺失、並配合州廳改造計畫，市府正推動第二市政大樓興建計畫，三機關未來將遷回覓地興建的第二辦公廳舍，即無須再編列租金預算；目前租賃地點以臨近市府及議會為考量，且均為公用並提供市民洽公。

(中時)