買預售屋 如何防糾紛保心安

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台北市地政局今天說，針對「329」檔期進行3天預售屋聯合稽查，民眾買預售屋時應注意3重點，包含要求建商出示自主檢查核備文件、定型化契約同政府公布內容、主張契約審閱期。

地政局表示，為配合不動產市場的「329」檔期，也就是建商推案高峰期，從28日至30日起聯合法務局、建築管理工程處，進行今年第1次預售屋聯合稽查。

地政局說，北市過去預售屋定型化契約不合格率100%，統計去年不動產消費爭議案件來源，建商銷售預售屋消費爭議案件，高達總案件量的55.17%。

地政局進而推動「預售屋管理新制」，希望降低契約違規率，保障消費者權益，經統計至3月27日止，目前銷售中55個建案，仍有14家業者未配合管理新制辦理。

地政局說，從今年3月1日推動「預售屋管理新制」，民眾買預售屋時，應注意3大重點，包含要求建商出示已經自主檢查核備或預審結果文件、確認現場提供契約內容，應與內政部公布預售屋定型化契約應記載及不得記載事項內容一致。

最後則是民眾可主張契約審閱期，確認契約相關權利義務，確保交易安全，並呼籲建商應主動出示自主檢查及預審核備結果與相關文件。

民眾可至地政局網站查詢今年3月1日起各建商配合辦理自主檢查或向公會申請契約預審的建案及建商資訊。1060330

(中央社)