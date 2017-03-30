買預售屋 如何防糾紛保心安
台北市地政局今天說，針對「329」檔期進行3天預售屋聯合稽查，民眾買預售屋時應注意3重點，包含要求建商出示自主檢查核備文件、定型化契約同政府公布內容、主張契約審閱期。
地政局表示，為配合不動產市場的「329」檔期，也就是建商推案高峰期，從28日至30日起聯合法務局、建築管理工程處，進行今年第1次預售屋聯合稽查。
地政局說，北市過去預售屋定型化契約不合格率100%，統計去年不動產消費爭議案件來源，建商銷售預售屋消費爭議案件，高達總案件量的55.17%。
地政局進而推動「預售屋管理新制」，希望降低契約違規率，保障消費者權益，經統計至3月27日止，目前銷售中55個建案，仍有14家業者未配合管理新制辦理。
地政局說，從今年3月1日推動「預售屋管理新制」，民眾買預售屋時，應注意3大重點，包含要求建商出示已經自主檢查核備或預審結果文件、確認現場提供契約內容，應與內政部公布預售屋定型化契約應記載及不得記載事項內容一致。
最後則是民眾可主張契約審閱期，確認契約相關權利義務，確保交易安全，並呼籲建商應主動出示自主檢查及預審核備結果與相關文件。
民眾可至地政局網站查詢今年3月1日起各建商配合辦理自主檢查或向公會申請契約預審的建案及建商資訊。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。