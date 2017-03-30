澎湖兩迷你國小 分別迎1甲子和1世紀
澎湖?裡和望安2所迷你國小，4月歡慶創校「1甲子」和「1世紀」小而美的系列精彩活動陸續登場，歡迎校友回娘家一起同慶，重溫兒時回憶。
澎湖望安國小校長陳智賢表示，「望安母校、喜迎百歲」系列活動已陸續登場，推出環島單車、百足接力環島，校慶佳句老照片、家族合照展、表揚傑出校友、師友聯誼與百年之約紀錄史等9大系列活動，4月29日欣逢創年百年校慶，活動包括望安5校與社區聯合運動會，場面盛大，海上花火節也在當晚首度移師望安為百年校慶壓軸施放。
?裡國小也不遑多讓，4月1日的「歡度一甲子、戀戀?裡情」校慶活動，除了規劃有沙灘路跑、校友回娘家和陳成邦與黃長榮等校友攝影展等。
馬公?裡校長王文瑞表示，今年60週年校慶，最特別的1至6年級的40餘位學生，每一個都是最佳男女主角，各年級表演有戰鼓、書畫、相聲、音樂、吉他、醒獅表演與社區趣味競賽等，最特別的是還將發表由法國人馬賽教導獻唱法國民謠「Santians」與英語歌曲，來為明年在澎湖舉行的世界最美麗海灣組織年會熱身。
王文瑞指出，自擔任國小校長之後，先後在迷你型小學的將軍和?裡2國小，都有幸碰上創校80和60年的大型活動，籌備起來雖然辛苦，但確是非常有意義，留下難忘的回憶。
澎湖?裡和望安2國小，都是屬偏鄉與離島小而美的學校，全校各1至6年級也都只有1班，全校的學生人數都在50人以下的迷你小學，?裡有43位，百年的望安國小有31位，其中幼兒園6位，小學則有25位，比一般的學校的1班人數還少，卻辦得有聲有色。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。