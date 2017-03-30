澎湖兩迷你國小 分別迎1甲子和1世紀

澎湖?裡和望安2所迷你國小，4月歡慶創校「1甲子」和「1世紀」小而美的系列精彩活動陸續登場，歡迎校友回娘家一起同慶，重溫兒時回憶。

澎湖望安國小校長陳智賢表示，「望安母校、喜迎百歲」系列活動已陸續登場，推出環島單車、百足接力環島，校慶佳句老照片、家族合照展、表揚傑出校友、師友聯誼與百年之約紀錄史等9大系列活動，4月29日欣逢創年百年校慶，活動包括望安5校與社區聯合運動會，場面盛大，海上花火節也在當晚首度移師望安為百年校慶壓軸施放。

?裡國小也不遑多讓，4月1日的「歡度一甲子、戀戀?裡情」校慶活動，除了規劃有沙灘路跑、校友回娘家和陳成邦與黃長榮等校友攝影展等。

馬公?裡校長王文瑞表示，今年60週年校慶，最特別的1至6年級的40餘位學生，每一個都是最佳男女主角，各年級表演有戰鼓、書畫、相聲、音樂、吉他、醒獅表演與社區趣味競賽等，最特別的是還將發表由法國人馬賽教導獻唱法國民謠「Santians」與英語歌曲，來為明年在澎湖舉行的世界最美麗海灣組織年會熱身。

王文瑞指出，自擔任國小校長之後，先後在迷你型小學的將軍和?裡2國小，都有幸碰上創校80和60年的大型活動，籌備起來雖然辛苦，但確是非常有意義，留下難忘的回憶。

澎湖?裡和望安2國小，都是屬偏鄉與離島小而美的學校，全校各1至6年級也都只有1班，全校的學生人數都在50人以下的迷你小學，?裡有43位，百年的望安國小有31位，其中幼兒園6位，小學則有25位，比一般的學校的1班人數還少，卻辦得有聲有色。1060330

(中央社)