喪家罐頭塔擺門口 竟然整座被偷走
中和區一戶民宅家中辦喪事，將親友送的罐頭塔堆放到門口，竟然不翼而飛。警方根據監視器查到是一名陳姓男子所為。陳男說不出罐頭塔去向，他的母親付錢和解。
警方指出，這戶喪家因為親朋好友送來的罐頭塔非常多，家中擺放不下，於是就擺放在門口，家屬29日上午7時起來發現朋友送來的一對罐頭塔，其中一個不翼而飛。
家屬立即調閱自家的監視器，發現當天凌晨半夜2點，一名穿著藍色上衣，卡其色長褲的男子，鬼鬼祟祟的在家門口觀望，然後偷偷把擺放在鐵門的罐頭塔拿走。
家屬非常氣憤，說連這個喪家的東西也偷，還有沒有良心啊，於是把小偷整個作案的過程影片PO網，網友留言非常熱烈。
中和分局景安派出所獲報後，發現影片的男子1年前也曾經在轄區犯案，鎖定對象後，立即前往埋伏，8小時內將男子帶案偵辦。
警方調查，37歲的陳男無業，平日經濟靠家中供給，對於為什麼要偷拿喪家的罐頭塔？他也無法說清楚，東西拿去哪裡了，只說偷拿後，就徒步一直走，因為天色昏暗，也不知道走到哪裡，走累了就丟置在路旁，交代不清楚。
警方只能依陳男說法在附近沿路尋找，就是找不到。陳男母親對於兒子犯的過錯，非常懊惱，當場向被害家屬道歉，希望能得到諒解，誠意的拿出新台幣1000元與被害人和解，也獲得被害人的諒解，不提出告訴。
不過，由於竊盜屬公訴罪，警方偵訊後仍依竊盜罪將陳男移送偵辦。1060330
(中央社)
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