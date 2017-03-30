朴槿惠聲押案開庭 料深夜之前裁定

南韓法院今天開始審酌是否逮捕遭罷黜的前總統朴槿惠。儘管法官可在24小時內作出裁定，預料深夜之前就會有結果。她因1宗牽涉向南韓最大財團索賄的貪腐醜聞而下台。

法新社報導，今天的庭審料將進行數個小時，坐在法庭中央的朴槿惠將面對43歲法官姜富英（Kang Bu-young，譯音），檢、辯方分坐兩側。

之後，朴槿惠將被移送到1處拘置所（拘留所）等待法官裁定。儘管法官可在24小時內裁決，預料深夜之前就會有結果。

路透社報導，朴槿惠可能成為南韓第3名犯法而遭監禁的前總統。她遭控與閨蜜崔順實共謀，施壓大企業捐款給支持其政策倡議的基金會。

法官將研究證據、聆聽檢方與朴槿惠律師團的辯論，再針對是否應該簽發逮捕令作出裁定。

若她遭逮捕，檢方將有最多20天的時間對她正式起訴，使朴槿惠受審。

朴槿惠涉嫌向包括三星集團（Samsung Group）少主李在鎔在內的大財團老闆收賄，並提供好處以為回報，若指控被定罪，她可能面臨超過10年的刑期。

李在鎔否認為換取三星的好處而行賄。他和崔順實已分別在押受審。

若遭逮捕，朴槿惠很可能被關押在首爾1個拘置所，牢房會較其他在押嫌犯要大，但前檢察和矯正官員指出，從膳食到內務檢查，她都必須一視同仁地遵守相同的規定。（譯者：中央社何宏儒）1060330

(中央社)