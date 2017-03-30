桃機：取締機場黃牛 重罰吊照雙管齊下

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(中央社記者卞金峰桃園30日電）桃園機場黃牛猖獗，桃機公司今天邀航警等單位開會決議，高額罰款及吊銷、吊扣牌照等作為，雙管齊下，強力取締。

針對桃園機場黃牛違規攬客，桃園機場公司今天邀集航空警察局、大園分局、交通部民用航空局、交通部公路總局等單位，召開「機場違規攬客防制處理」協調會。

桃機指出，會議決定，針對違規攬客者，依照公路法第77條第1及第2項，以高額罰款及吊銷、吊扣牌照等強力取締作為，雙管齊下。

桃機公司說，配合機場班機時刻，以機動、有效之方式，聯合機場公司、航警局、公路總局及行政執行署等單位，強力執行稽查作業。

桃機指出，法務部行政執行署對違法累犯，已鎖定目標進行扣押存款及薪資、限制出境、查封不動產等強制手段，針對惡性重大者，將向法院申請拘提管收。

桃機表示，基於港市合作及計程車業務管理單位，機場公司也會與桃園市政府積極合作，共同參與裁罰違法攬客，加速執法時效，以期有效遏止。1060330

(中央社)