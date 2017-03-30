玩遊戲做公益 打彈珠就能助弱勢
全台首創「玩彈珠做公益」！台灣大哥大基金會與聯合勸募協會合作，今天推出「彈珠送愛」公益行動，透過懷舊彈珠台遊戲，不僅可以深入認識不同弱勢族群，台哥大也將代為捐出最高10萬元愛心，「玩越多、捐越多」。
「彈珠送愛」線上遊戲為免費，與熟知彈珠台玩法相同，將彈珠打進不同格位中，挑戰賓果連線；連成1條線，基金會將捐款1元、2條線5元、3條線10元，最高10萬元，盼拋磚引玉並宣導觀念，達標後將開放社會大眾直接捐款。
彈珠台中的每一格，也都代表不同需要資源挹助的弱勢族群，包括兒童、長者、身障、疾病患者、青少年、婦女、勞工與原住民。線上版遊戲今天開放，明天起至5月28日，也將於全台巡迴設置實體版彈珠台，供民眾互動體驗。
基金會指出，實體版每次須投入10元硬幣，得分超過50分將加碼「拍貼」功能，全數所得捐助聯合勸募，重溫兒時回憶同時做公益。
台哥大基金會董事長張善政說，遊戲以趣味、創意、互動與公益等4大概念為核心，開發整整10個月才完成，希望透過遊戲，讓全民共同關注社會中的弱勢族群與嚴肅的資源分配議題，同時響應公益，送愛到每個需要角落。
張善政笑說，親身觀察火車、捷運上，多數人都成為「低頭族」玩手機遊戲，與其玩一般遊戲沒有生產力，不如響應彈珠送愛活動，玩越多捐越多，讓「殺時間」變得更有意義。
聯勸理事長陳永清表示，遊戲結合公益，盼帶動捐款愛心，也讓更多人認識在台灣需要支持的弱勢團體。聯勸平均每年募得3億元、支持300多個中小型社福團體，尤其是偏鄉、在地型機構，同時媒合大型機構與學者提供輔導。
陳永清說，去年捐款人指定對象以「兒童」為最大宗，總金額為身障者的6.1倍，但對應今年需求，身障者才是最需要資源的族群、需求超過兒童兩倍以上，當捐款過度集中，恐加劇資源分配不均。各族群應獲得公平、合理的公益資源分配，希望藉由遊戲傳達正確理念。
(中時)
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