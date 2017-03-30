紐約女王早餐中壢SOGO店」4／27開幕
紐約女王早餐「Sarabeth’s」台灣首店於2016年開幕，坐落於繁華台北東區，提供各式美味餐點抓住消費者味蕾，此次Sarabeth’s二號店選址於SOGO百貨中壢店，即將於4月27日盛大開幕，藉由展店將美食分享給更多消費者。
「Sarabeth’s」不僅對餐點有著嚴格要求，全球所有門店從籌備期到開店，皆經創辦人親自鑑定、認可後才開始營業，此次創辦人Sarabeth Levine夫婦親臨現場，慶祝新店開幕推出中壢店限定-「莓果鬆餅」，想嘗鮮消費者不可錯過;「莓果鬆餅」以新鮮草莓每日現煮草莓醬，利用熬煮平衡草莓酸味與甜味，搭配口感鬆軟香草鬆餅與草莓醬特有香氣，佐以鮮奶油品嘗，有少女戀愛感。
「Sarabeth’s-桃園中壢SOGO店」室內佔地約78坪，設有108個座位，歡慶開幕推出「開幕前三日，好禮二重奏活動」，第一重，前50組入店每桌招待「花漾果露」乙杯;第二重，於桃園中壢SOGO店內捕獲紐約早餐女王Sarabeth’s Levine與其合照，上傳照片打卡即可兌換薯條一份。
開幕期間「Sarabeth’s-桃園中壢SOGO店」全天供應午間菜單，包括「法式土司」、「班尼迪克蛋」等餐點，晚餐時段僅供應「鮮煎蝦餅」、「紐約炸雞鬆餅」與新品「番茄鯷魚義大利麵」，一次多重滿足。
(中時)
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