家長都不懂！孩子最想要「多陪我一點」

我要評比

兒童節前夕，全家便利商店與中華民國快樂學習協會針對「親子關係」，共同進行調查發現，超過8成家長滿意陪伴孩子的方式，卻有9成孩子認為陪伴時間還不夠；更有超過半數孩子不想要禮物，只要家長「多陪我一點」。

全家公共事務部長林翠娟、快樂學習協會秘書長魏毓珊共同發布調查結果，有83％家長滿意陪伴孩子方式，卻有超過8成孩子覺得不足，希望陪伴「再多一點」；偏鄉孩童更有高達93％想要更多陪伴，且相對也較少有出遊機會。

此外，調查發現，有超過9成家長常對孩子說「等一下」，無心的3個字卻可能成為澆熄孩子熱情的隱形殺手。快樂學習協會理事、政大名譽教授吳靜吉表示，孩子想與家長互動，若遭拒絕太多次，久而久之可能不再想互動。

「孩子的童年不容等待！」林翠娟說，調查顯示67％家長以為小孩想要禮物，但事實上，超過5成孩子更想要家長陪伴；其中「一起出遊」更是最想要的。親子相處時間長短不是重點，有品質的互動才能讓孩子的童年更豐富。

快樂學習協會理事長吳念真說，台灣城鄉差距過大，雖偶有外界資源挹注，但對偏鄉孩子而言只是一晚煙火，來自單親、隔代教養家庭的他們，從小就必須學會自理生活、對學習沒有興趣，家中也無人陪伴，與人群隔閡更深。

他指出，偏鄉孩子要扭轉社會階層不易，面對不公平的世界，也是快樂學習協會成立初衷。4年前與全家合作，迄今於全台共計成立73個「秘密基地」課輔班、服務超過2000名孩子，今年底目標達100個班，提供不間斷陪伴。

屏東高樹祕密基地院長陳文靜說，秘密基地告訴偏鄉孩子，他們並不弱勢，手心向下時也可以幫助別人，學習生活技能直到長大獨立。

適逢兒童節，全家與快樂學習協會攜手，以「全家同樂在一起」為概念，推出系列公益行動，本月率先首創公益「Fami舞」、4月起即將推出150場小小店長公益版，目標捐出100萬元給弱勢孩子，購買學習文具與教學設備等。

(中時)