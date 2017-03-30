桃市連假前稽查 麵、豆干共3違規
桃園市政府衛生局趕在清明、兒童節連假前，針對桃園市內的製造廠、販售場所、超市、超商及攤販等地點，抽驗糖果、飲料、潤餅皮、豆芽菜、草包、豆干和麵條等74項應景食品及原料。
其中平鎮區金瑞製麵販賣的黃麵、桃園區王師傅製麵販賣的白麵，和龜山區好香食品行販賣的印干（豆干），分別被檢驗出含有不可添加的防腐劑苯甲酸和過氧化氫，各開罰3萬元，並被責令下架。
衛生局表示，根據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，防腐劑苯甲酸不可用於麵製品類產品，過氧化氫雖常使用於豆製品的製程殺菌使用，但是在最終的產品中則不得殘留，目前已責令業者下架回收，並將依法處辦，其餘71件產品皆符合規定。
(中時)
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