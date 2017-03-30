忙碌竟已成高社會地位象徵？

忙碌的生活型態，竟已成為高社會地位象徵？ (達志影像/shutterstock提供)

忙碌的現代社會，有錢有閒不一定是高社會地位象徵了嗎？根據一項發表在《消費者研究期刊》上的研究顯示，在美國，人們已經漸漸將生活忙碌與過度工作視為新的高社經標誌。

來自哥倫比亞大學與哈佛大學的研究員，試著探討工作忙碌的信號，會如何影響他人對其社會地位的觀感，結果發現，當現代人們越認同唯有辛苦工作才能獲得肯定時，就越容易認為那些放棄休閒、滿腦工作的人，會擁有更高的社會地位。

而研究人員也發現，此現象也能適用在那些常購買「能反映用戶忙碌」產品的人，舉凡像網路購物就是一例，因為這些購買行為總和生活忙碌、節約時間的特性綁在一起。

因此，一種全新型態的「炫耀性消費」產生了，不再像過往只關注物品的價值與稀有性，現在人們更在意能體現忙碌、省時的消費行為，並將他們與高社會地位畫上等號。

(中時電子報)