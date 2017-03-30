MLB》川崎宗則被小熊釋出 有可能打中職
(16:06更新內文)小熊隊昨天釋出35歲日籍內野手川崎宗則，日本主流體育報《Sponichi Annex》今報導，川崎宗則說：「考慮為適合自己的球隊打球。我向各個球隊都寄了e-mail，包括日本、南韓和台灣。」日媒推測，這番話暗示川崎回歸日本的可能性。
川崎宗則2012年加入水手隊，成為鈴木一朗的隊友，並登上大聯盟，之後到藍鳥和小熊。前3季分別出賽61、96、82場，2014年在藍鳥有240打數，寫下打擊率2成58。他去年在小熊只有21打數，敲出7安，打擊率3成33。
川崎宗則曾獲日職洋聯安打王、盜壘王，以及游擊手最佳十人、金手套。在日職11年，留下267盜壘，1343安打，打擊率2成94的成績。川崎赴美進入第6個球季，每年簽小聯盟合約，但都升上大聯盟，他的親和力和搞笑功力，讓球團相當喜歡。他今年大聯盟熱身賽表現不差，39打數11安，打擊率2成82。
(中時電子報)
關鍵字：川崎宗則
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