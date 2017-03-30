籃球》八村塁發豪語闖NBA 東京奧運擊敗美國

八村塁(持球者)豪氣干雲表示第一目標是勇闖NBA，第二目標在東京奧運上擊敗美國隊。(摘自The Japan Times Sports網站)

現年19歲的八村塁，在去年NBA選秀預測網站中被列入有機會首輪第17順位被湖人選中，即便在最新的NBA選秀預測網站已沒有看到他的名字，但八村塁還是很有機會程為第一位透過選秀會站上NBA舞台的日本球員。八村塁曾發下豪語表示有兩個目標，第一個就是勇闖NBA，第二個是在2020年東京奧運代表日本隊擊敗美國夢幻隊。如今看來，第一個目標實現機會相當高，但第二個目標恐怕非常渺茫。

NBA選秀預測網站去年11月曾預測八村塁會在首輪第17順位獲得湖人隊青睞。(摘自NBA DRAFT網站)

2015年4月八村塁應邀參加喬丹國際精英邀請賽，成為世界選拔隊其中一員。替補出場18分鐘的八村塁，拿下9分、5籃板、1阻攻，獲得場邊觀戰球探們的高評價，也因為這場比賽讓美國NCAA一級球隊岡薩加大學決定拋出橄欖枝，將他延攬進入學校。2016-17賽季的NCAA比賽中，剛上大一的八村塁沒有獲得太多出場機會，整個賽季出場時間只有128分鐘，平均4.6分鐘，得到2.6分、1.4個籃板。

岡薩加助理教練湯米羅伊德表示，在日本，所有戰術都會圍繞在八村塁地身邊執行，但在這兒，他要學著如何無球跑動，如何做一些場上的小事，讓整個球隊的實力更上層樓。

在美國打球對於八村塁是一項嚴苛考驗，他在受訪時直言，剛去美國的時候只聽得懂80%，至於開口說話只有30-40%的勇氣，這是他目前最大的難題，但會努力克服。

6尺8吋203公分的八村塁，專司大前鋒，擁有靈活的身手以及超強爆發力，根據美國NBA選秀會網站的預測，八村塁有可能在2018年選秀會首輪第17順位被選中，成為岡薩加大學隊史第5位在NBA首輪選秀會出線的球員。

田臥勇太是第一位登陸NBA的日本球員，他認為八村塁擁有令人羡慕的能力，沒有任何一位日本球員有他這樣的身體條件，看好他的未來前景。

八村塁在被問到對未來有什麼目標時，八村塁豪氣干雲地表示，一個是打進NBA，另一個是在東京奧運會的賽場上擊敗美國隊！

(中時電子報)