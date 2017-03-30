日股收黑 東芝准賣記憶體事業後股價揚

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日本東京股市今天收跌。東芝股東同意出售記憶體事業，以彌補陷入困境的核電事業的巨額虧損後，股價聞訊勁揚。

法新社報導，日經225指數下跌154.26點或0.80%，收19063.22點。東證指數下挫14.48點或0.94%，收1527.59點。（譯者：中央社陳昱婷）1060330

(中央社)