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唐鳳將首次訪韓 應邀駭客防禦大賽演講

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據CODEGATE安全論壇今天透露，行政院政務委員唐鳳將訪問南韓，並出席4月12日在首爾舉行的國際駭客防禦大賽「CODEGATE 2017」及演講，這將是唐鳳首次訪韓。

南韓聯合新聞通訊社報導，唐鳳14歲退學，去年入閣成為行政院最年輕、學歷最低的政務委員。

報導指出，在台灣，唐鳳是著名的駭客行為主義者、網路創業者。唐鳳12歲時自學程式設計，16歲創立網路公司，之後與蘋果、BenQ等巨頭進行專案開發，還開設討論公共政策的網站。

據報導，唐鳳就職後力推利用資訊通信技術打造「開放政府」的相關政策。此次訪韓演講，她主要將講述第4次工業革命時期安全的重要性。

報導稱，CODEGATE大賽今年是第10屆，大賽由南韓未來創造科學部主辦，韓國網路振興院和CODEGATE安全論壇承辦，於4月11至13日舉行。1060330

(中央社)

關鍵字：唐鳳報導大賽網路駭客
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