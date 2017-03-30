看那些年翱翔天際的飛機 回味彪炳戰績

「軍刀式戰鬥機曾以空對空飛彈擊落敵機」、「這是首架雷虎噴射戰鬥機」、「這架總統專機承載過4位國家元首」，航空教育展示館珍藏41架國寶級軍機，都有一段彪炳的戰績故事。

位在岡山的航空教育展示館委外經營，寬廣的建築空間珍藏41架國寶級軍機，雖然軍機退役了，不再能翱翔天際、也不再服役，但是輝煌的故事，仍引人入勝。

F-86軍刀式戰鬥機曾是保衛台海安全的重要功臣，民國47年八二三砲戰期間，在美國海軍陸戰隊技術人員支援下，以「明星計劃」為代號將當時仍在保密中的40枚(GAR-8)AIM-9B響尾蛇飛彈裝備在中華民國的F-86F戰機上。

解說員魏少堂說，F-86在服役的1年期間共擊落了31架來襲的共機，確保了台、澎、金、馬領空安全。

另一架有國旗的噴射客機，自民國61年起服役，成為總統專機，曾承載過前總統蔣介石、蔣經國、嚴家淦及李登輝等，擔負起元首飛行任務。

「美齡號」是在1945年，當時的美國杜魯門政府加強中美戰略盟友關係，將一架改裝的C-47B-DK軍機贈送給當時的軍事委員長蔣介石。

飛機由美軍從印度經駝峰航線，越過喜馬拉雅山到重慶九龍坡機場。6月30日由空軍接收；但是當時書寫的收件人是擔任航空委員會秘書長的宋美齡，所以就用美齡號命名。

F-84G雷霆式戰鬥機是中華民國空軍首次使用噴射戰鬥機，也是雷虎小組第一次使用的表演機，即便已經退役陳列展示，但是英姿不減，很難不讓人連想到雷虎小組在天際滾轉、倒飛和集隊穿心的神乎其技。

特別的是這些國寶飛機中也展示歷年中共投誠的米格17、米格19型戰鬥機，分別是王學成、范園焱投誠時的駕機，還有極受注目的伊留申戰術轟炸機，這是民國54年李顯斌投誠時的駕機。

當時這架轟炸機上有3名飛行人員，投誠意志各異，有人被迫最後飲彈自盡，客死台灣。

航空教育展示館特別在清明連假4天開放12歲以下小朋友免費入館，現場還有遙控飛機展示表演及航空小學堂等，是親子寓教於樂的好去處。1060330

(中央社)