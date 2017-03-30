新疆去極端化條例通過 加強政府控管
中國大陸新疆4月1日起將實施「去極端化」條例；其中，穿戴蒙面罩袍、「非正常蓄鬚」都算極端化表現。此外，規定也要求任何單位或個人都須「檢舉揭發極端化言行」。
天山網報導，新疆維吾爾自治區第12屆人民代表大會常務委員會29日在會議上通過這項「新疆維吾爾自治區去極端化條例」。
條例中說，「極端化」是指受極端主義影響，渲染偏激的宗教思想觀念，排斥、干預正常生產、生活的言論和行為。而「極端主義」，是指以歪曲宗教教義或其他方法煽動仇恨與歧視、鼓吹暴力等的主張。
條例認為，極端化的主要表現有：干涉他人宗教信仰自由、婚喪嫁娶、遺產繼承；干預文化娛樂活動，排斥、拒絕廣播、電視等公共產品和服務；「泛化清真概念」，將清真概念擴大到清真食品以外的其他領域，藉此排斥、干預他人世俗生活。
此外，在服裝方面，穿戴蒙面罩袍、「非正常蓄鬚」都算極端化表現。
在管理方面，學術研究也被注意。條例強調加強意識形態領域反滲透，禁止利用各種媒介宣揚極端化；禁止任何機構和個人藉課題研究、社會調查、學術論壇等傳播、宣揚極端化；還要加強對流動人口的管理。
在通訊方面，加強對網站、微信、電話等自媒體（草根媒體）和通訊工具的管理，發現含有極端化內容的不良資訊，就會停止傳輸並刪除相關資訊，或關閉相關網站及服務。
值得注意的是，根據條例，去極端化工作將實行「領導責任制」和「年度目標責任考核制」，意味官方可能會量化這些成果，執行者也會有目標壓力。整個自治區內、州及縣都會設立去極端化領導小組。1060330
(中央社)
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