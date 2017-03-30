4百萬買車、土地給越籍妻 台男仍離婚收場
新竹彭姓男子2004年迎娶越南籍阮姓女子，回台定居後，彭大手筆送車、機車，甚至匯款400萬給妻子家人購買土地，不料才來台3年的阮女藉口要返國奔喪，此後人間蒸發，彭男多次往返台、越兩地苦尋不著，只好向法院訴請離婚，地院判准。
判決指出，彭男辛苦打拼多年卻無枕邊人，2004年2月遠赴越南娶外籍新娘，與阮姓女子及其家人商量後一拍即合，約定來台共同生活，辦妥兩地結婚手續後在台定居。
彭男相當愛護新婚妻子，幫她安排工作之外，甚至大手筆買車、買機車給阮女代步，甚至匯款400萬元給阮女的越南家人，在當地置產買土地，不料闊綽的開銷，卻沒換得阮女的真心。
阮女來台3年後，於2007年8月間出門工作後便沒再回家，彭男焦急不已，趕赴其工作處找尋，經阮女公司老闆告知，才知道妻子以母親過世為由，向公司請喪假返回越南。
彭男之後多次撥打阮女在越南的電話，但都沒人接聽，索性搭飛機前往阮女老家找人，阮女家人雖出面接待，但皆不知阮女去向。
彭男不死心，此後多次前往越南尋妻，但最後都無功而返，多年來阮女音訊全無，讓他心痛不已，日前灰心地向法院訴請離婚。
法官依職權調閱阮女出入境資料，證實她在2007年8月便已出境，此後再未入境，法官認定阮女惡意遺棄丈夫，婚姻關係難以繼續維持，因此判准兩造離婚。
(中時)
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