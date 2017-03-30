洞洞鞋比較透氣？ 醫：當心更易罹灰指甲

不少人認為洞洞鞋透氣、遇溼遇潮仍持續穿，當心因此罹患灰指甲。（倪浩倫攝）

天氣漸漸變熱，不少人為了涼爽透氣，出門改穿有洞的布希鞋、洞洞鞋，但當心惹「灰指甲」上身！國內皮膚科醫師觀察，國內20~30歲的年輕族群，其罹患灰指甲情形有增加趨勢，主因之一便是很多人認為洞洞鞋透氣，遇到潮濕、悶熱的天氣會不以為意而「連穿好幾天」，進而讓腳大量接觸黴菌而灰指甲上身。

台灣皮膚科醫學會今公布最新統計，調查1020名成人發現，高達6成8的上班族，平均每天穿鞋超過8小時，更有6成上班族在鞋子遇潮遇溼、未乾的情況下仍繼續穿。台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，每天穿鞋逾8小時者，便是灰指甲的高危險群。

但統計顯示，灰指甲危險群中，僅有近2成前來就診，特別的是，預估仍有3成為潛在、卻未就醫的患者，令人訝異的是，確診灰指甲的患者中，超過6成未接受治療。黃毓惠解釋，自認為不用治療、覺得治療麻煩、不知道會傳染等三點，是患者不願治療的主因，顯示部分民眾觀念仍不足。

台安醫院皮膚科主任曾德朋說，灰指甲主要是受黴菌感染引起，初期指甲末端會變混濁、變灰變黃並失去光澤，厚度也會變厚，最終使得整片指甲變形變脆，若不治療，指甲會壓迫甲床，不僅造成疼痛而影響走路，還可能造成全身感染、出現蜂窩性組織炎，最嚴重恐要截肢。

曾德朋強調，臨床觀察發現，許多20~30歲的年輕族群，多認為鞋子「通風」可預防香港腳或灰指甲，所以雨天、陰天時，會穿透氣的洞洞鞋出門，但在鞋子受溼受潮後，卻自認「鞋子透氣」而連穿好幾天，增加罹患灰指甲風險；他說，無論如何，腳碰到水後，務必即時洗淨擦乾並換鞋，碰水的鞋子，也應通風1~2天、徹底乾透後再穿，否則易滋養黴菌。黃毓惠補充，若發現指甲有異者，也應儘早就醫治療，避免惡化、甚至傳染給他人。

(中時)