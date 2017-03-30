高雄檢調北上查毒品發貨倉庫 起獲安毒110公斤
高雄地檢署指揮調查局南機站29日於竹北、桃園抄獲大型安非他命發貨倉庫，起獲110公斤安毒及霰彈槍，黑市零售價約2.2億元，曾姓主嫌等3人還涉在倉庫旁以雞、鴨、羊舍糞便臭味掩護毒品味道，全案訊後依毒品罪送辦。
23歲曾男、32歲郭男、57歲癌末黃男均有毒品前科，高雄地檢署緝毒專組檢察官鄭益雄29日上午8時許，指揮南機站、高巿警刑大、前鎮分局兵分兩路至新竹竹北一處鐵皮屋及桃園八德一間豪宅分別抄獲90餘公斤及10餘公斤安毒，以及液態安非他命2桶、總重36公斤。
檢調透露，鐵皮屋位於郭男住處後方，旁邊不是雞舍、鴨舍就是羊舍，對方利用動物糞便臭味掩飾毒品味道，對於鐵皮屋藏毒辯稱不知情。黃男在豪宅被逮時，表示自己是受雇到豪宅看門，也說不曉得裡面為什麼有毒品。
檢警調合計在兩處大型毒品發貨中心查獲安毒成品、半成品146公斤、740公克海洛因以及制式霰彈槍1把、子彈18發，懷疑是對方為了防止黑吃黑擁槍防身，不過曾男對案情避重就輕，對於毒品是怎麼走私進來台灣，檢方將繼續追查。
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(中時)
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