吸毒缺錢搶婦皮包 毒蟲：真的很難戒！

楊嫌被捕時，哀嘆毒品很難戒。（陳鴻偉翻攝）

警方調閱監視器，認出楊嫌涉有重嫌。（陳鴻偉翻攝）

楊嫌鎖定范姓婦人準備行搶。（陳鴻偉翻攝）

44歲涉及多起毒品、竊盜及搶奪案件的楊姓毒蟲，因失業缺錢，28日下午騎贓車在台大醫院北護分院周遭徘徊，發現61歲范姓婦人獨自行走，尾隨一段路之在內江街從後方搶奪她的皮包，得手現金9000元及1支蘋果手機，隨後就拿去買毒解癮。

萬華警方經循線追查，發現贓車是在松山區竊取，調閱監視器鎖定楊嫌，昨在桂林路某旅社將他逮捕，楊當時剛打完毒針，全身飄然躺在床上，警方現場查獲一包海洛因和針頭，楊供稱現金已全部花完，還怨嘆毒品：「真的很難戒！」說自己戒毒很多年，弄到家破人亡財產花光，結果還是沒效，警方偵訊後依毒品、搶奪罪將他送辦。

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(中時)