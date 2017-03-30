中市IDEAX創新趨勢論壇，聚焦產業創新思維

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經發局與台灣經濟研究院今天在台灣大道市政大樓合作舉辦「IDEAX創新趨勢論壇」。（盧金足攝）

為加速產業品牌升級，台中市政府經濟發展局與台灣經濟研究院今天（30日）在台灣大道市政大樓合作舉辦「IDEAX創新趨勢論壇」，邀請業界3位創新先驅分享透過新科技及創新思維等促進產業升級，並提出前瞻性寶貴建議，期望帶動中南部創業風氣與中小企業的發展。

市府經發局表示，論壇聚焦於產業如何運用新科技、如何引入創新思維，開展新興的商業模式、銷售模式及管理模式，促進產業升級。

KPMG企業管理執行副總劉彥伯在論壇中分享傳統產業的轉型與變革管理，Life8執行長林瑞達分享Life8電商版的ZARA模式，光明頂創育智庫執行長洪聖倫則主講行銷，希望推動企業策略化轉型。

經發局指出，當前多數企業仍以標準化作業流程因應市場需求，但由於消費方式的變遷及數位浪潮的襲擊，企業應提前做好策略轉型的心理準備，希望透過論壇帶動企業主運用大數據，快速分析海量資訊、提升營銷效率，並強化品牌附加價值。

(中時)