中市IDEAX創新趨勢論壇 聚焦產業創新思維
為加速產業品牌升級，台中市政府經濟發展局與台灣經濟研究院今天（30日）在台灣大道市政大樓合作舉辦「IDEAX創新趨勢論壇」，邀請業界3位創新先驅分享透過新科技及創新思維等促進產業升級，並提出前瞻性寶貴建議，期望帶動中南部創業風氣與中小企業的發展。
市府經發局表示，論壇聚焦於產業如何運用新科技、如何引入創新思維，開展新興的商業模式、銷售模式及管理模式，促進產業升級。
KPMG企業管理執行副總劉彥伯在論壇中分享傳統產業的轉型與變革管理，Life8執行長林瑞達分享Life8電商版的ZARA模式，光明頂創育智庫執行長洪聖倫則主講行銷，希望推動企業策略化轉型。
經發局指出，當前多數企業仍以標準化作業流程因應市場需求，但由於消費方式的變遷及數位浪潮的襲擊，企業應提前做好策略轉型的心理準備，希望透過論壇帶動企業主運用大數據，快速分析海量資訊、提升營銷效率，並強化品牌附加價值。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。