食藥署修正公告 農藥氟派瑞不能用了！

食藥署副署長林金富(左)宣布刪除增訂農藥氟派瑞於茶類一項殘留容許量。(圖/記者鄭郁蓁攝)

「台灣不用當第一個！」食藥署今天正式預告，刪除原先增訂用在茶葉上的農藥氟派瑞，食藥署副署長林金富今天表示，國際上尚未有使用氟派瑞於茶葉的先例，台灣不必率國際之先，加上「施政應該貼近民意」，雖然專家保證該藥品沒有問題，但民眾仍有疑慮，「開放時間沒有急迫性需求」。這也創下2010年食藥署成立以來，首度已公告修正案，最後卻預告廢止的首例！

食藥署今年3月15日公告「農藥殘留容許量標準」共修改22種農藥於各類蔬果植物等農產品128項殘留容許量。其中新藥氟派瑞延伸使用在茶葉上，從過去的0ppm一口氣提高到6ppm，結果飽受各界議論，食藥署日前緊急宣布暫緩實施。行政院也定調，由行政院長林全拍板裁示，相關部會應該依照行政程序，廢止氟派瑞在茶葉殘留容許標準。

食藥署副署長林金富表示，這次訂定的各項殘留容許量，是在確保國人健康及依據科學數據的前提下，所訂作為市售及進口產品的管制界線，並非影響民眾健康的危害值，故該署絕對不會因為壓力而放寬標準，該署仍會持續加強在邊境及市面抽樣檢驗，為民眾食的安全把關。

林金富表示，這次預告的128項農產品農藥殘留容許，只有一項是限縮，其他都是新增，草案預告同樣必須經過60天以後，於五月底上路。

此外，另一項用於結球萵苣及半結球萵苣的「達滅芬」，仍維持從原先的6 ppm，放寬至10ppm。林金富表示，這個標準相較於美國、澳洲以及歐盟的15ppm到30ppm嚴格。

(中時)