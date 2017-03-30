台南市成功國中暫不裁併 繼續招生
台南市成功國中將被併入延平國中，原址擬將轉型為國際學校，消息傳出後，引發家長抗議，台南市教育局今天表示，全案目前仍在評估中，但目前暫不廢併，成功國中106學年持續招生，但若招生不理想，會啟動廢並評估；至於國際學校是既定政策，仍會繼續推動執行，但未必落腳成功國中。
成功國中生源逐年遞減，目前只剩100餘名學生，併校傳言不斷，家長會日前曾發出聲明稿，表示已獲得教育局承諾，106學年正常招生，不過，教育局隨即以新聞稿澄清還在評估中。
但因為緊鄰的大光國小即將拆除部分舊校舍，再重建新校舍，部分學生將暫時安置成功國中，成功國中傳出併校後，家長擔心學生沒地方上課，也有異議。
教育局長陳修平表示，學校轉型發展有一定的程序，成功國中下學期正常招生，目前該校學區內僅3成新生留下就讀，未來招生成果將列入全案評估考量。不過，若招生仍不理想，仍會啟動併校的評估程序。
(中時)
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