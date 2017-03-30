謝霆鋒想再婚娶王菲被駁！爆爸爸謝賢不認同

「鋒菲」謝霆鋒與王菲婚事備受矚目。（圖／達志影像）

「鋒菲」謝霆鋒與王菲2014年世紀大復合後，小倆口戀情穩定，不時被拍到甜蜜身影、牽手散步，一舉一動都備受矚目，36歲謝霆鋒有意何時與王菲成家，兩人婚事也成為焦點，不過卻傳出男方家人反對，尤其謝霆鋒爸爸謝賢更對此婚事有意見。

謝霆鋒與張柏芝2011年離婚後，謝賢仍對一對孫子相當呵護，張柏芝也曾透露，會帶著兩個兒子回去探望謝賢，祖孫情深，互動溫馨。根據港媒《中華網》報導，謝霆鋒原有意要娶王菲進家門，不料卻遭謝賢反對，外傳謝賢可能顧慮孫子感受，因此不希望謝霆鋒再娶。

鋒菲婚事備受矚目，不過小倆口每回被拍到總甜蜜合體，不僅形影不離，還多次被直擊熱情擁吻、牽手，恩愛閃爆眾人，舉手投足都讓人感受到滿滿幸福。

(中時電子報)