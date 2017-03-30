潘維剛發表金門宣言，「毋忘在莒」向黨員喊話

潘維剛（中）今天在太武山「毋忘在莒」勒石前發表「金門宣言」。（李金生攝）

潘維剛強調，唯有擴大參與，才能創造與改變未來。（李金生攝）

潘維剛主張將金門建設成讓兩岸都看到的「經濟和平示範特區」。（李金生攝）

潘維剛呼籲黨員「回家」，攜手為未來打拚。（李金生攝）

潘維剛在太武山「毋忘在莒」勒石前，展現與青年站在一起的活力。（李金生攝）

國民黨主席參選人潘維剛今（30）日在金門太武山「毋忘在莒」勒石前發表「金門宣言」，主張將金門建設成讓兩岸都看到的「經濟和平示範特區」，同時也呼籲黨員「回家」，一起為創造與改變未來而打拚。

擔任立委時長期在財委會的潘維剛說，曾經烽火遍地的金門，如今已是一塊「寶地」，近年來雖有兩岸小三通，但中央對金門的建設和支持力度仍不夠，而金門酒廠每年都要上繳中央幾10億元，未來應透過修法或立特別法，提撥比目前回捐縣府更多的比例，做為金門建設之用。

潘維剛並指出，台灣有今天的安定、繁榮，金門的犧牲付出功不可沒，未來應將金門建設成讓兩岸都看到的經濟和平示範「特區」，扮演愛與和平的角色。

潘維剛並向黨員同志喊話，呼籲有黨籍但無黨權的人，以及失聯黨員都能夠一起回家。她表示，只有擴大參與，才能夠創造與改變，也才是國家未來的最大希望。

以進行黨內「維新運動」為參選主軸理念的潘維剛強調，維新運動是要將青年、信心都找回來，最重要的是要為黨國找人才，而不是為自己謀未來，也唯有如此，國民黨才能在2018年「七合一」選舉中打勝仗，並在2020年重回執政。

(中時)