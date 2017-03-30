幼稚園童參訪龜山分局　好奇試坐警用重機

女警讓小朋友試坐警用重機。（龜山分局提供）

龜山幼稚園童到龜山分局進行戶外教學。（龜山分局提供）

桃園市龜山幼兒園今天上午帶著45位小朋友，到龜山分局進行戶外教學活動，員警不但熱情介紹警用車輛、配備、武器和拘留所，也藉由卡通短片宣導交通安全，其中最讓他們好奇的，就是警車和警用重機，不少人排隊要求試坐，警方也藉此宣導正確的行車觀念，讓小朋友回家也可以提醒父母安全駕駛，遵守交通規則。

(中時)