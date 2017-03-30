2017模擬聯合國競賽 北科大勇奪2獎

北科大今天表示，2017模擬聯合國競賽日前在美國紐約舉行，北科大學生拿下兩個獎項，展現學生能精準掌握國際議題、批判思考論述的高度實力。

2017模擬聯合國競賽日前在美國紐約舉辦，台北科技大學代表團共有13名學生參賽，與全球300多所大學、5000多名學生一同較勁，北科大拿下「永續發展高階政治論壇委員會傑出國家立場報告書」與「國際原子能總署委員會傑出國家立場報告書」兩個獎項。

北科大教務長暨領隊教師余政杰指出，參賽團隊成員涵蓋8國學生，本身就是一個小型聯合國，而學校也研擬最佳訓練策略，聘請資深傑出外交使節、國際關係專家及專業學者，協助團隊成員進行超過半年的專業訓練，以達到前進美國紐約聯合國大會殿堂的高水準實力。

獲得永續發展高階政治論壇委員會傑出國家立場報告書獎項的北科大學生倪暉勝表示，這次全程單代表參與會議，與雙代表相比，少了夥伴的火力支持，因此需要更多承擔與努力，而每個作業報告書及草案決議文都必須爭取29國家以上的支持，才能被大會主席團接受，最後僅通過9份決議文，北科大就是其中之一。

獲得國際原子能總署委員會傑出國家立場報告書獎項的北科大學生李財亮，年僅19歲，他也表示，非常感謝學校提供這樣的寶貴機會。藉由參加國際原子能總署委員會的經驗，更深入了解國際核能議題及其利害關係，而這一路的努力過程與最終結果也證明，「只要努力，沒什麼做不到」。1060330

(中央社)