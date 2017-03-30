英脫歐才開始 分析：和歐盟硝煙已起

英國今天正式啟動為期兩年的艱難脫歐程序，但這第一槍開出還沒多久，英國和歐洲聯盟（EU）之間的戰火，卻已悄悄升起。

法新社報導，啟動脫歐程序後，英國立刻槓上歐盟實力最堅強的德國和布魯塞爾當局，因為英國要求，商討脫歐條件的同時，也須討論英國未來和歐盟的關係。

英國脫歐的幾個癥結點，包括英國需支付歐盟數十億歐元、旅英歐洲公民和旅居歐盟的英國公民權利，以及麻煩不斷的北愛爾蘭邊界命運。而英國首相梅伊（Theresa May）表示，和歐盟的安全合作，一部分端視能否敲定好的脫歐協議，則可能挑起另1場紛爭。

梅伊致信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）知會脫歐意願時，敦促並行討論脫歐條件和未來英國歐盟關係。

但德國總理梅克爾（Angela Merkel）堅持先討論英國脫歐事宜，再展開建立新關係的談判。扣除英國之後的27個歐盟國家也呼籲先進行「按部就班的」離婚。

布魯塞爾智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）分析家伊曼諾里蒂斯（Janis Emmanouilidis）告訴法新社：「這條路極有可能非常顛簸。」

伊曼諾里蒂斯表示，英國一方面要和歐盟分道揚鑣，一方面卻又要和歐盟建立新關係，短短兩年內沒辦法兩全其美，「他們的要求根本是一廂情願」。

西班牙馬德里智庫皇家埃爾卡諾協會（Real Instituto Elcano）成員莫里納（Ignacio Molina）也告訴法新社：「如果英國說，沒辦法就未來關係達成共識，就無意敲定脫歐方案，那問題就大條了。」

但也有分析家認為，梅伊在許多脫歐重要議題上採取息事寧人的立場，應該是好預兆。（譯者：中央社鄭詩韻）1060330

(中央社)