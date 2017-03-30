何韻詩首認情變鄧九雲 激動澄清「沒劈腿」

何韻詩默認和鄧九雲分手。（圖／中時資料照片）

香港女星何韻詩5年前大方出櫃，去年底被爆和有「小全智賢」之稱的台灣女星鄧九雲分手，轉戀上女助理「Canaan」，昨(29日)晚間何韻詩出席公開活動，首度默認情變，但她激動表示絕無劈腿，痛批拍到她和Canaan出遊的媒體看圖說故事，「難道他（記者）住我家，睡在我床下？」

去年12月港媒報導何韻詩切了鄧九雲，和身邊女助理Canaan感情增溫，還被拍到她倆現身貝沙灣看日落，上演互相餵食、親親等放閃行為，疑似熱戀，昨晚何韻詩出席晚宴，問是否想公開新戀情？她表示感情是私事，不想公開回應，並說報導中關於「小三」、「偷吃」都是不對的指控，頗有替Canaan抱不平之意。

何韻詩更說，自己感情的開始與結束，都沒必要跟社會大眾報告，她的個性不會腳踏兩條船，那都是編造的故事，更嗆狗仔：「難道我的感情生活你比我更清楚？」

(中時電子報)