唱「阿凸仔」歌露饀 逃逸外勞被逮

逃逸外勞因被民眾發現唱「阿凸歌」而報警遭逮。（許素惠翻攝）

雲林褒忠一處三合院近日晚上常有人聚集飲酒唱歌，附近居民探查發現，唱得都是令人聽不懂的「阿凸仔」歌，覺得很怪異，於是報警。警方前往了解，原來是5名印尼籍逃逸外勞，他們供稱因無法常加班多賺一點錢，才會逃離原工作地，以為地處偏僻不會有警察來，沒想到因唱歌解鄉愁而敗露行跡。

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(中時)