豬哥亮再傳靠呼吸器維生 經紀人：沒聽說

豬哥亮。（本報系資料照，陳俊吉攝）

70歲豬哥亮罹患大腸癌末期，近日傳出病危消息，和女兒謝金燕破冰發出聯合聲明，否認病逝傳聞，今(30日)再度傳出只能靠呼吸器維生，謝金燕也守候在病床前5天5夜，不曾離去。對此，豬哥亮經紀人受訪表示：「沒聽說」。

豬哥亮在本月中入院治療，病情掀起各界關心，日前再傳他僅能靠呼吸器維持生命，已無法自主呼吸連日來睡的時間比醒著還多，這幾天是關鍵期，而家屬方面也做好了心理準備，不敢打擾他。

不過豬哥亮經紀人今日中午接受媒體訪問，則回應：「沒聽說。」稱經紀公司工作人員也沒進入病房，以防豬哥亮受到感染。

(中時電子報)