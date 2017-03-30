文山掩埋場廢木自燃 林佳龍：消防員24小時輪值動員解決
文山掩埋場的廢木因自燃引起大量濃煙，台中市長林佳龍今天（30日）表示，市府動員消防員分3班不眠不休動員，加強環境監測，全力解決悶燒狀況；環保局長白智榮則說，已派移動式空氣品質監測車到春國小，密切注意當地空品狀況，並公布於網站上，未來也將檢討廢木去化的方式，並加強垃圾掩埋場的管理。
白智榮指出，文山垃圾掩埋場的廢木堆置區，24日主動巡查時發現有自燃的現象，該局即通報消防局，火勢於25日熄滅，但是又於27日復燃，該局目前與消防局仍持續以3班制、24小時輪值，全力動員盼能儘速控制悶燒狀況。
白智榮說，該局已派遣1部空氣品質監測車到春安國小，追蹤當地空品狀況，並將相關監測成果估公布於網站上，若遇有空氣品質不佳的情形時，建議民眾可以戴上口罩或是減少戶外活動，未來也會檢討廢木去化的方式，並加強管理垃圾掩埋場。
消防局長蕭煥章強調，已出動136車次消防車、367人次消防員，並透過灌泥漿空氣阻絕、灌注大量水、移除可燃物等方式，盼能儘速控制悶燒冒煙的狀況，但因這次悶燒的範圍又廣又深，確實較難處理，今日該局會再投入91名消防員與義消，並灌注上千噸的水源，他有信心將可獲得比較好的結果，有效減緩悶燒的狀況。
教育局長彭富源則說，對於部分可能受影響的學校，將針對當天的空氣監測，通報學校評估是否適合學生戶外活動。
(中時)
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