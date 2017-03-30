拉進派出所繼續打 惡男判拘40日

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新竹市洪姓男子與盧姓友人有債務糾紛，去年10月兩人在ktv巧遇，洪男二話不說與友人怒毆盧男，警方剛好巡邏經過，將兩造拉開並帶回派出所。

不料洪男餘怒未消，竟趁員警不注意時，在派出所內再次毆打盧男，造成右臂、頭皮、左側前臂、右側腳踝、右眼受傷。

新竹地院簡易庭法官審理時，痛批被告欠缺尊重他人身體健康觀念，迄今未與原告達成和解，依傷害罪判拘役40日，可易科罰金。

(中時)