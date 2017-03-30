甘地改變印度 柯P：他像印度版「白色力量」
台北市長柯文哲出訪第5天抵達印度，今天上午參訪甘地紀念館，參訪後柯感佩甘地的精神，卻也說甘地用最簡單的方法改變印度，好像是印度版的「白色力量」；此外，參訪途中也發生小插曲，北市文化局長鍾永豐不慎踩踏甘地被暗殺前的足跡，但館方說這常常發生，不是很嚴重的事。
柯文哲參觀後受訪指出，這裡是甘地生前最後100天住的地方，非常簡樸，簡單是宇宙的一個基礎，他認為這一點是滿有趣的，另外就是甘地提倡非暴力，最後甘地脫下西裝穿上苦行僧的白袍，用最簡單的方法，以他的精神力量改變印度、也改變英國，甚至改變人類的歷史，這就好像是印度版的「白色力量」。
他說，甘地的做法，呼應他以前的想法，用最簡單的心靈去面對複雜的世界，非暴力以外，還有一個很重要的觀點。印度以前被殖民，在歷經徵脫殖民的時候，甘地還是提倡非暴力，並不要對統治者做甚麼報復，而是讓這個國家可以更平和走下去。
柯文哲有感而發說，甘地這個想法就是他長期以來的主張，因為印度以其有回教、印度教爭執，為了這個，整個印度分裂成2個國家，現在則變成3個國家。
他說，事實上，以前應該算是同一個國家，幸好甘地主張住在印度的回教徒還是可以繼續住在印度，不用被趕到其他地方，也因為這樣甘地被暗殺，還好他有堅持，否則當時會造成更大動亂，「該做的事情還是要做，雖然會被罵，甚至被暗殺，但總是減少一個時代爭執。」
柯文哲強調，快快樂樂認真過每一天，簡單心靈面對複雜的世界，這就是他的主張。
此趟參訪行程發生小插曲，館方在地面上以水泥砌成甘地最後被暗殺前的足跡，供後人儆仰，不允許遊客在上方行走，卻鍾永豐不慎踩踏上足跡，在市府幕僚提醒下才離開，鍾永豐也感到相當抱歉。
對此，柯文哲認為，每個地方風俗、規則規矩不同，外面來的人很難知道，不小心還是會侵犯到。
事後，館長Dipanker Shri Gyan說明，有時候會的確會有遊客在不知情的情況下誤踩，對他們來說不是很嚴重的事，有時候遊客常常發生，這個是無所謂的。
(中時)
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