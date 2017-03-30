高市推自造教育，國小生成琺瑯工藝講師

忠孝國小三年級學生楊昀蓉（右二），現在已是琺瑯自造工藝小老師，工藝技巧令委員們頻頻讚嘆。（林宏聰攝）

高市教育局大力推動自造者運動，於全市校園設置「創客基地」，已開始開花結果，教育局長范巽綠30日帶著市府教育審議委員會，前往鹽埕區忠孝國小創客學習基地、駁二Mzone大港自造特區，安排委員們訪視自造教育成果。其中，忠孝國小三年級學生楊昀蓉，現在已是琺瑯自造工藝小老師，工藝技巧令委員們頻頻讚嘆。

高市教育審議委員會今日邀集15所學校校長，一起到駁二Mzone大港自造特區，分組體驗琺瑯、木工筆、雷切杯墊、書籤、IC shop徽章焊接、皮革鑰匙圈、雲寶寶手作燈籠等課程。

范巽綠指出，高市鼓勵學生自行設計、解決問題，培養創新能力，以面對未來世界競爭。

高市教育局結合愛河7所國中小，成立「愛河學園2.0」，去年元月與高師大合作，共同培訓中小學自造者種子教師、建置自造教室，陸續在鳳山「勝利國小」、「文山國小」、鹽埕「忠孝國小」、阿蓮區「阿蓮國小」成立4所創客基地，小港區中山國中也成立自造教育示範中心，今年5月前將再成立大樹國中基地、美濃區吉東國小基地。

(中時)