稱霸中東 陸將在沙國製彩虹無人機

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）近期訪問中國時，與中國航太科技集團敲定，將在沙國設廠，製造彩虹無人機。而這是中、沙全面提升戰略夥伴關係的一部分。

據《防務新聞》（Defense News）報導，沙烏地原本就有「彩虹4B」無人機，但表達了將擴大機隊的意願。而新廠除了會擴大沙國的無人機隊外，也會成為中東的製造與服務樞紐，為包括埃及，伊拉克與約旦等「彩虹4」等客戶提供服務。

而沙國是繼巴基斯坦與緬甸之後，中國在海外設置無人機廠的第三個國家。

據科技新聞網Telegiz報導，位於利雅德的沙國阿布都拉阿濟茲國王科技城（KACST）將參與製造彩虹無人積與無人戰鬥機。而目前在中東最受歡迎的，就是酷似美國MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）無人機的「彩虹4」。

像沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗、伊拉克，土耳其與阿拉伯聯合大公國等軍事實力較強的伊斯蘭國家，如今紛紛向中國採購武裝無人機，並將它們運用在實戰上。

而沙烏地與阿拉伯聯合大公國用彩虹來攻擊葉門的「青年運動」（Houthi）叛軍，還有利比亞的伊斯蘭國（IS）恐怖分子。伊朗用它們來對付敘利亞及伊拉克境內的反政府叛軍，而土耳其則用它們來打擊伊拉克境內的IS。至於伊拉克，則以「彩虹4B」來摧毀IS的車輛，戰機與建築。

其中最積極將「彩虹4」用在實戰上的，就是伊拉克。而無人機上所武裝的，則是陸製AR-1空地導彈，以及FT-5精確制導炸彈。一架「彩虹4B」能裝6枚重45公斤的AR-1半主動雷射導引飛彈。

(中時電子報)